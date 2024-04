Le Maroc et la Belgique, unis par un passé, un présent et un avenir communs

Le Maroc et la Belgique sont unis par un passé, un présent et un avenir communs, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.



Lors d'une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Vervoort a mis en avant le partenariat et les liens distingués unissant les deux pays, ainsi que l'amitié solide qui cimente leur avenir commun.



Les entretiens ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les relations entre le Maroc et la Belgique, en l'occurrence avec la région de Bruxelles-Capitale, qui compte la diaspora belgo-marocaine la plus importante dans le pays, a-t-il relevé.



"Nous avons fêté il y a quelques mois le 21ème anniversaire de la convention de coopération et de partenariat avec la région de Rabat-Salé-Kénitra", a-t-il rappelé, ajoutant que des programmes d'échanges, de coopération et de bonnes pratiques sont établis en vue de renforcer les relations entre les deux régions qui connaissent un développement assez similaire.