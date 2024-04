Le Maroc et l'Espagne déterminés à renforcer leur coopération en matière d'enseignement et de recherche

Le Maroc et l'Espagne ont affirmé, mercredi à Madrid, leur détermination à renforcer leur coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche, soulignant qu'ils continueront à œuvrer conjointement pour impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.



Lors d'une réunion de travail entre la ministre espagnole des Sciences, de l'Innovation et des Universités, Diana Morant Ripoll, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, en présence de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, les deux parties ont fait part de leur engagement en vue de renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.



Au cours de cette réunion, les deux ministres ont mis en avant l'importance stratégique des relations bilatérales, conformément aux engagements pris dans le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, ainsi que dans le cadre du dialogue politique renforcé établi par la feuille de route du 7 avril 2022.



Les deux parties ont convenu de renforcer l'élan donné aux relations bilatérales dans les domaines de la science, de l'innovation et de l’enseignement supérieur lors de la 12ème Réunion de Haut Niveau (RHN) entre le Maroc et l'Espagne tenue à Rabat le 2 février 2023.



Par la même occasion, M. Miraoui a souligné l’importance de la mobilité des étudiants et des doctorants, de la collaboration académique en matière de recherche et d’innovation et du co-encadrement des doctorants.



De même, les deux ministres ont salué les nombreux accords qui ont été conclus aujourd'hui entre des universités espagnoles et leurs homologues marocaines. Ces accords confirment l'engagement des deux pays à renforcer les liens académiques et scientifiques dans le domaine de l'enseignement supérieur, favorisant ainsi des projets d'enseignement et de recherche initiés par les universités des deux pays, relève-t-on.



A l'issue de cette réunion, un communiqué conjoint a été signé par les deux ministres, visant la création d'une commission mixte qui sera chargée de superviser la mise en œuvre des termes du Mémorandum d'entente sur la recherche et le développement, conclu à l'occasion de la 12ème Rencontre de Haut Niveau entre le Maroc et l'Espagne le 2 février 2023 à Rabat.



Ladite commission sera composée, côté marocain, de la directrice du Centre national de la recherche scientifique et technique, Jamila El Alami, de la directrice de la coopération et du Partenariat, Sanaa Zebakh, du directeur de la recherche scientifique et de l'innovation, Hamid Bouabid, et du directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique Khalid Berrada.



Pour la partie espagnole, elle sera composée des secrétaires généraux pour la recherche, l'innovation et les universités, respectivement Eva Ortega, Teresa Riesgo et M. José Manuel Pingarrón, et de la directrice générale de la planification, de la coordination et du transfert des connaissances, Elisa Rivera.