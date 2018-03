Le Maroc et Qatar boostent leur coopération bilatérale

Le ministre de l'Economie et du Commerce du Qatar, Cheikh Ahmed Bin Jassim Bin Mohamed Al-Thani, a affirmé, lundi à Rabat, la volonté de son pays de disposer d’un rôle et d’une présence importante au Maroc en termes d’investissement.

Il a été convenu avec la partie marocaine d’un calendrier et de mesures concrètes et précises afin d’augmenter le volume des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays, a déclaré à la presse le ministre qatari à l’issue d'un entretien avec la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

Il a, en outre, relevé que ces pourparlers s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et le Qatar sur le plan économique, commercial et d'investissements, notant que malgré le saut qualitatif qu’ont connu les échanges commerciaux au cours des dernières années, il existe encore de nombreux domaines dans lesquels les deux parties pourraient coopérer afin d’accroître les échanges et les investissements.

Le ministre qatari a également salué la profondeur des relations politiques et économiques entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Qatar, particulièrement celle entre S.M le Roi Mohammed VI et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar.

De même, il a mis en avant la stabilité dont jouit le Maroc sous le leadership du Souverain, et "qui a permis au Royaume de devenir l'un des pays africains les plus attractifs pour les investissements étrangers, comme en témoignent les récents chiffres des flux d'investissements directs étrangers".

Dans une déclaration similaire, Rkia Derham a mis en exergue l’excellence des relations maroco-qataries, estimant que les deux pays sont appelés à hisser leurs relations économiques et commerciales au niveau des relations fraternelles distinguées qui unissent les dirigeants des deux pays.

Il a été décidé d'établir une ligne maritime commerciale directe entre le Maroc et le Qatar en vue de réaliser les aspirations des deux pays à augmenter le volume des échanges commerciaux actuels, a-t-elle dit.

Rkia Derham a, par ailleurs, fait observer que cette rencontre a été l’occasion aussi d’étudier les moyens susceptibles de garantir l’accompagnement et la participation du Qatar dans les grands investissements qu’engage le Maroc en Afrique, notamment en matière de logement social et de phosphate, et ce afin de renforcer la présence maroco-qatarie dans le continent.

Selon un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du Commerce extérieur, les deux parties ont également examiné les questions liées au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays frères, y compris un accord sur la création d’une commission commerciale mixte, qui aura pour missions, entre autres, d’identifier les domaines de coopération et les moyens de renforcer les échanges d’expériences et de compétences dans les domaines du commerce et de l’investissement, de définir les mesures à même de créer des partenariats économiques et commerciaux fructueux, et d’encourager l’organisation de missions commerciales entre les deux pays.

Un projet de programme de mise en œuvre de l'accord de coopération industrielle 2018-2022, signé entre les deux pays en décembre 2013 à Marrakech, a également été discuté.

Ce programme vise à mettre en place une approche mutuellement bénéfique pour développer le partenariat économique entre les deux pays, à travers le renforcement et l’élargissement des partenariats existants, l’établissement de nouvelles relations, l’échange de compétences et de connaissances techniques dans les domaines liés au secteur industriel, y compris la préparation et la mise en œuvre de politiques et stratégies industrielles, ainsi que le soutien à l’industrie.