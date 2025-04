Le Maroc élu à la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’Homme de l’UIP

Le Maroc a été élu mardi, en la personne de Kamal Ait Mik, membre du bureau de la commission permanente de la démocratie et des droits de l’Homme, l’une des quatre importantes commissions de l’Union interparlementaire (UIP). Kamal Ait Mik, membre de la Chambre des conseillers, a été élu à l’unanimité au bureau de cette commission, représentant le groupe géopolitique arabe, et ce dans le cadre de la 150è assemblée de l’UIP.



L’élection du Marocain Ait Mik est "une reconnaissance de son riche apport au sein des différentes structures et organes de l'Union, en particulier au sein de la commission de la démocratie et des droits de l'Homme, où il a présenté d'importantes initiatives et propositions en matière de droits humains », a indiqué le groupe géopolitique arabe. Le groupe a cité parmi ces initiatives celles visant à garantir le droit à la participation politique des jeunes et des femmes, à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à combattre la criminalité organisée, à limiter l'incitation à la haine et à la discrimination, à protéger les droits des migrants, à prévenir l'exploitation des enfants dans les conflits armés et à mettre un terme à leur enrôlement, et à permettre aux groupes vulnérables de jouir de leurs droits économiques et d'une protection sociale complète et durable.



Ces initiatives avaient permis au conseiller Ait Mik d’être élu en 2023 à Manama, membre du bureau du Forum des jeunes parlementaires, représentant le groupe géopolitique arabe.

Lors de cette 150è assemblée, il a été nommé rapporteur du Forum des jeunes parlementaires chargé d’élaborer un rapport sur le projet de résolution qui sera adopté par la Commission de la Démocratie et des droits de l’Homme lors de la 151è assemblée qui aura lieu en octobre prochain à Genève.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ait Mik a indiqué que sa présence au bureau du Forum des jeunes parlementaires lui a montré comment le "Maroc a été toujours cité comme exemple en matière de respect des droits de l’Homme et de promotion des principes de la démocratie et des fondements de l’Etat de droit". "Au sein de cette commission, je compte montrer davantage l’image d’un Maroc respectueux de ses engagements internationaux", a-t-il dit, soulignant que le Royaume, qui a présidé le conseil des droits de l’Homme des Nations unies et le Conseil de paix et de sécurité à l’Union africaine, est "une meilleure référence qui peut servir aux parlements du monde pour façonner et revivifier de nouvelles normes en matière de démocratie et de droits humains dans un monde qui vit de grands bouleversements".



Créée en 1889, l’UIP se compose de quatre commissions permanentes : la commission permanente de la paix et de la sécurité internationale, la commission permanente du développement durable, la commission permanente de la démocratie et des droits de l’Homme et la commission permanente des affaires des Nations unies. Outre l’assemblée, le conseil directeur, le comité exécutif et le secrétariat, l’Union comprend aussi le forum des femmes parlementaires, le forum des jeunes parlementaires, trois comités, un sous-comité des finances et six groupes.