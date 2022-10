Le Maroc élu à Addis-Abeba vice-président du bureau exécutif du Comité régional Afrique de l'Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis Abeba, vice-président du bureau exécutif du Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale. L’élection du Maroc a eu lieu lors de la réunion du Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, qui se tient dans la capitale éthiopienne, avec la participation de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Dans une déclaration à la MAP à l’issue du vote, le chef de service modélisation et sauvegardes des bases de données à l’ANCFCC, Kamal Outghouliast, s’est félicité de cette élection qui illustre le travail accompli par le Royaume dans ce domaine. L’ANCFCC représente le Maroc aux travaux de la 8ème réunion du Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale. L'ANCFCC, qui est l'institution nationale chargée de ce domaine, a pris part à toutes les réunions, depuis la création de la Commission en 2015 à Nairobi, a-t-il souligné. Le Maroc est également membre actif du Comité arabe et est rapporteur du Comité international. Il préside, en outre, plusieurs groupes de travail au sein de ces comités, a mis en avant le responsable à l’ANCFCC. Cette 8ème session, se penchera sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations et mesures formulées lors des sessions précédentes du Comité régional Afrique. Les participants devront examiner et partager des connaissances et des pratiques optimales liées au développement de l’information géospatiale en Afrique, sensibiliser le public aux avantages à tirer de l’utilisation de l’information géospatiale pour le développement durable outre l’examen des politiques et des mesures pouvant permettre aux pays africains d’assurer la bonne mise en œuvre de l’’Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale dans la région, lit-on dans un document distribué lors de cette rencontre. Cette session vise aussi à promouvoir la mise en réseau des institutions et des praticiens de la géoinformation, créer une synergie au niveau national pour en faciliter la gestion, et renforcer les liens avec les partenaires et les autres sous-comités régionaux après la pandémie de covid-19, souligne-t-on notamment.