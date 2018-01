Le Maroc déterminé à renforcer ses relations avec le Sénégal et le Libéria

Le président de la Chambre des représentants a salué, lors de cette entrevue, les relations fortes et exemplaires entre les deux pays et les deux peuples, et la solidité des liens religieux, spirituel, culturel et social unissant Rabat et Dakar.

Il a, de même, mis l’accent sur la forte intégration de la communauté marocaine au sein de la société sénégalaise et de la pleine intégration de la communauté sénégalaise dans la société marocaine, soulignant que le partenariat entre les deux pays constitue un exemple réussi de la coopération Sud-Sud dans tous les domaines.

Habib El Malki a, dans ce sens, fait savoir que S.M le Roi Mohammed VI, à travers ses nombreuses visites dans les pays du continent africain, insiste sur la promotion de la coopération Sud-Sud avec les pays africains, le renforcement et l'unification de l'Afrique au service des intérêts du continent.

La demande d'adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'inscrit dans cette orientation stratégique et confirme la volonté du Maroc de contribuer au développement et à la prospérité des peuples de la région, a-t-il ajouté.

Au niveau parlementaire, il a exprimé sa détermination à hisser les relations entre les institutions législatives des deux pays à un horizon élargi de coopération et de consultation, invitant, par la même occasion, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise à effectuer une visite de travail au Maroc pour examiner les moyens de promouvoir les relations bilatérales et insuffler une nouvelle dynamique à l’action des groupes d’amitié parlementaires maroco-sénégalais.

Pour sa part, Sidiki Kaba a mis l’accent sur la solidité des relations bilatérales, exprimant sa satisfaction quant au niveau de coordination et de coopération entre les deux pays.

Le ministre sénégalais a, de même, fait part de la ferme détermination du président sénégalais Macky Sall à renforcer davantage ces relations.

Il a également salué la vision de S.M le Roi Mohammed VI pour la réalisation d’un développement global et la promotion de la coopération Sud-Sud avec les pays africains, notant que les deux pays ont toujours eu des positions concordantes sur tous les sujets et œuvrent de concert au service de leurs intérêts communs.