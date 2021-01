Le Maroc continue d’ enchaîner les victoires sur les les ennemis de son intégrité territoriale

Ala faveur d'une diplomatie agissante sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc continue d’enchaîner les victoires vers le parachèvement de son intégrité territoriale, a souligné le consul général du Royaume à Pontoise (région Île-de-France), Zoubeir Frej. La récente reconnaissance des EtatsUnis d’Amérique de la marocanité du Sahara en est la “parfaite illustration”, a estimé le diplomate marocain dans une déclaration à des supports de presse locale, notant que cette reconnaissance constitue un “tournant historique” et marque une “nouvelle étape” vers le dénouement de ce conflit régional.



Rappelant notamment la vague de retraits par des dizaines de pays de la reconnaissance de la chimérique "RASD" et le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, Zoubeir Frej a relevé que l’ouverture par plusieurs pays amis de consulats généraux dans les provinces du Sud “matérialise la reconnaissance de la souveraineté de notre pays sur son Sahara, si cher au cœur de tous les Marocains”.



Outre l’aspect politique, les perspectives et les retombées aussi bien économiques, commerciales que sociales de ces reconnaissances, notamment par l’ouverture annoncée d’un consulat général des Etats-Unis à Dakhla, sont “extrêmement prometteuses”, en raison de l’emplacement géographique de cette région, de ses richesses et de ses potentialités, mais surtout à la faveur des nombreux chantiers de développement dans lesquels le Maroc s’est engagé grâce à la vision du Souverain, a-t-il dit. Le diplomate a souligné en outre le "professionnalisme exemplaire" des Forces Armées Royales (FAR) dans leur intervention pour sécuriser de manière pacifique le passage d’El Guerguarat et rétablir la libre circulation des personnes et des biens.



Ce passage revêt une importance stratégique pour le Maroc et pour les pays africains frères, a-t-il rappelé, notant qu’à travers ce passage, le Royaume entretient chaque jour de manière concrète la profondeur de sa vocation africaine. El Guergarat permet le prolongement géostratégique de la politique du Royaume en matière de dynamisme économique et de développement enclenchée dans les provinces du Sud dans le cadre de la coopération Sud-Sud à laquelle le Souverain accorde un intérêt particulier, a rappelé M. Frej.



Les nombreuses visites effectuées par SM le Roi dans plusieurs pays africains frères, ces dernières années, témoignent de la place qu’occupe l’Afrique dans la vision Royale, a-t-il précisé. Le consul général a, par ailleurs, tenu à rendre un vibrant hommage à la communauté marocaine établie à l’étranger, notamment celle résidant dans la circonscription consulaire de Pontoise pour sa mobilisation et son élan patriotique chaque fois qu’il s’agit de défendre les constantes sacrées du Royaume.