Le Maroc connaît une dynamique artistique très importante

Le Maroc connaît une dynamique culturelle et artistique très importante à la faveur d'une nouvelle génération de plasticiens, ont souligné, samedi à Rabat, des artistes peintres à l'occasion du vernissage de l'exposition nationale "Mains de lumière".

S'exprimant en marge de cette messe artistique et culturelle, l'artiste peintre Azedine Hachimi Idrissi a indiqué qu'une relève générationnelle arrive avec ses goûts, ses tendances et ses quêtes, mettant l'accent sur la nécessité d'apporter davantage de soutien aux arts plastiques afin de permettre l'éclosion de nouveaux talents. Les artistes participant à cette exposition représentent toutes les tendances et les écoles qui imprègnent la scène picturale nationale et traduisent cette dynamique qui caractérise le champ artistique marocain, a dit Hachimi Idrissi dans une déclaration à la MAP.

"Mains de lumière", une exposition nationale unique placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, est un hommage au projet Rabat capitale culturelle du Royaume et ville lumière, a fait observer Hachimi Idrissi. Abondant dans le même sens, Aziza Al Kadiri, artiste peintre, poète et présidente de Nobl'ys Gallery, a relevé que "Mains de lumière" est un titre chargé de symbolisme, évoquant les différents talents qui exposent leurs oeuvres et partagent leur vécu, leurs états d'âme et leur histoire. "L'artiste est un être positif qui a pour rôle de sensibiliser le monde. Il a été investi pour transmettre la beauté et alléger l'impact des différents problèmes vécus par la société", a-t-elle soutenu, notant que l'art a le rôle de sauver l'humanité et d’apaiser le monde. Aziza Al Kadiri a, dans le même contexte, mis l'accent sur l'impératif d’initier les enfants à l'art "pour sauver les générations montantes des tentations négatives".

Dans une déclaration similaire, l'artiste peintre, El Housein Talal, a mis en relief l'équilibre constaté au niveau des thématiques abordées par les différents tableaux présentés dans cette exposition, saluant l'organisation de cette manifestation artistique qui contribue à la promotion de l'art et de la culture et au rayonnement du Maroc au niveau international. Il a assuré, à cet égard, qu'une bonne relève est en train de se faire une place sur la scène artistique nationale, notant que la nouvelle génération exprime beaucoup de bonheur et de joie dans le travail qu'elle réalise. "Mains de lumière" offre à voir plus de 80 tableaux accrochés dans les cimaises de la Galerie nationale Bab Rouah, Nobly's Gallery et la Galerie Mohamed El Fassi.

Cette manifestation picturale, qui se tient du 6 au 27 avril, est organisée par le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, l'Association marocaine des arts plastiques et Nobl'ys Gallery. Exposition itinérante, elle sillonnera pendant près d'un mois les différentes régions du Royaume, avec comme dernière étape de ce voyage artistique la ville de Laâyoune. Cette exposition a été marquée par la présentation du beau livre éponyme "Mains de lumière", un opus de 224 pages retraçant l'ensemble des tableaux exposés en présentant une biographie des artistes peintres participants.