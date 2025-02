Le Maroc, acteur clé dans la construction d'un avenir plus résilient et durable

En associant son expertise dans les domaines des énergies renouvelables et du dessalement à des stratégies agricoles intégrées, le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la mise en oeuvre du nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes et la construction d'un avenir plus résilient et durable, a indiqué la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Ilaria Carnevali.



S’exprimant lors de la 2ème édition du Forum Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes (WEFE), Mme Carnevali a souligné que dans la région MENA, le Maroc est largement reconnu comme pionnier dans les domaines de la transition énergétique et du dessalement de l'eau, en raison de ses initiatives ambitieuses visant à promouvoir des solutions énergétiques durables et à garantir l’approvisionnement en eau.



Ce leadership, a-t-elle poursuivi, est étroitement lié au nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes, une approche intégrée qui joue un rôle clé pour relever les défis interconnectés auxquels le pays fait face, en particulier dans la gestion de la crise de l'eau et la transition énergétique.



Elle a, dans ce sens, salué les “progrès notables” réalisés par le Maroc dans le secteur de l'énergie, en développant des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne, réduisant ainsi sa dépendance aux combustibles fossiles et contribuant à la diminution des émissions carbone, rappelant que cette transition stratégique est essentielle pour la gestion durable de l'eau et de l'agriculture, qui sont des secteurs profondément liés.



“Au PNUD, au niveau global, nous sommes engagés à promouvoir l'action climatique, de manière à générer des bénéfices pour les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire”, a-t-elle ajouté, affirmant que l’objectif du Programme est de favoriser des solutions intégrées dans le cadre du nexus, qui constitue un élément central des défis interconnectés.



L’amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques et la promotion des systèmes alimentaires durables sont des étapes clés pour construire un avenir résilient face aux impacts climatiques, a-t-elle insisté.



La responsable a, dans ce sens, relevé qu’en regardant l’avenir, il devient impératif d’adopter une approche globale, multidimensionnelle et intégrée face aux défis interconnectés du nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 2ème édition du Forum Nexus WEFE, s’est tenue les 5 et 6 février à Tanger sous le thème "Coopération multi-niveaux pour un développement résilient: mettre en action le nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes".



Le Forum, organisé par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a réuni des dirigeants politiques, des experts du domaine ainsi que des représentants d’institutions nationales et internationales pour aborder des enjeux majeurs tels que la raréfaction des ressources et la transition énergétique.