29ème Festival des musiques sacrées du monde : Un format resserré, 18 spectacles en quatre jours

Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde reviendra du 4 au 7 juin prochain pour une 29ème édition, qui propose un format resserré de quatre jours seulement, au fil desquels 160 artistes des quatre coins du monde donneront 18 spectacles de musique sacrée, alliant spiritualité, art et émotion.



Une programmation d'’’exception’’ a été concoctée pour cette édition, qui mettra à l'honneur les maîtres-artisans de la cité Idrisside et investira quatre lieux emblématiques, entre patrimoine et nature : Bab Makina, les jardins de Jnan Sbil, la Salle de la Préfecture de Batha, ainsi que le palais des congrès et de l’artisanat de Fès.



A travers la thématique "Fès et les Mâalemines, gardiens du geste et du patrimoine", la fondation Esprit de Fès, l’initiatrice du festival, célébrera la contribution exceptionnelle de ces grands maîtres à l’édification des sites et ouvrages emblématiques qui jalonnent l’histoire de Fès et du Royaume.



"Dans l’art du zellige, du cuir, du bois sculpté, du tissage, de la calligraphie ou du métal, de la broderie….Fès nous rappelle avec force qu'un patrimoine n’est jamais aussi vivant que lorsqu’il continue d’être pratiqué, transmis, incarné’’, écrit le président de la fondation, Abderrafia Zouitene dans un mot de présentation.



Selon lui, c’est ce qui donne au thème de cette année une résonance si profonde dans le monde contemporain.

"Nous vivons une époque de transformation rapide, où les technologies redessinent nos rapports au savoir et à la création. L’intelligence artificielle, en particulier, ouvre des horizons considérables. Elle promet d’élargir l’accès à la connaissance, d’accroître les capacités humaines, d’inventer de nouveaux langages de création. Et nous aurions tort de ne pas en reconnaître la portée", dit-il.



Cette année, la programmation débutera, comme en est désormais la tradition, par une création originale intitulée "Anima Ex Materia Du Ciel à la Terre". Le spectacle célébrera à Bab Al Makina un artisanat vivant et enraciné dans chaque quartier de la médina de Fès à travers une déambulation éclairée par la lumière des lanternes des dinandiers.



Le public pourra également apprécier des spectacles et concerts de traditions musicales de tous les continents. La chanteuse irlandaise du folk Niamh Bury, l’Ensemble Yassawi et Qulansaz du Kazakhstan, le trio Redi Hasa-Rami Khalifé- Bijan Chemirani (Albanie, Liban, Iran), les Voix de femmes d’Orient et d’Occident (Ghada Shbeir – Liban, Nabyla Maan – Maroc, Kaushiki Chakraborty – Inde, Kat Frankie & Bodies – Allemagne, Arwach Isaffen du Haut-Atlas) ou encore l’Ensemble du Samaa - De Fès à Konya- sont quelques rendez-vous au menu du festival.



L’un des moments phares de cette édition sera un concert du chanteur Sami Yusuf, qui reste inlassablement inspiré par une vision universelle et une fascination pour les musiques de tradition empreinte de méditations et de mysticité. Proche dans son inspiration de cet esprit de Fès, Il revient une nouvelle fois au festival célébrer la beauté et la grâce d’une spiritualité orientale.



La dernière édition (16-24 mai 2025), placée sous le thème "Renaissances", avait rassemblé plus de 200 artistes venus de 15 pays.

Moment privilégié de l'esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, le festival de Fès des musiques sacrées s’est imposé parmi les plus grandes manifestations culturelles dans le monde.