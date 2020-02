Le Maroc à l’honneur au Festival multiculturel de Canberra

La culture marocaine dans toute sa diversité et sa richesse a été à l'honneur, samedi, à la 24ème édition du Festival multiculturel de Canberra (22-23 février), où les couleurs, les mélodies et les saveurs du Royaume ont enchanté des milliers de festivaliers qui ont été ravis de découvrir les différentes facettes d’une culture millénaire.

Dans un salon typiquement marocain où les visiteurs sont accueillis au thé à la menthe et ses accompagnements, le stand Maroc, aménagé par l’ambassade du Royaume à Canberra, a mis en avant la diversité artistique, culturelle et gastronomique du Royaume, ce qui n’a pas manqué de séduire les convives qui ont exprimé leur fascination face à ce patrimoine et la beauté de son artisanat. Outre les membres du gouvernement du Territoire de la capitale australienne (ACT), notamment le Premier ministre, Andrew Barr, le ministre du Multiculturalisme, Chris Steel, et la ministre de la Santé, Rachel Stephen, le stand a connu la visite de plusieurs ambassadeurs accrédités à Canberra et des habitants de la capitale fédérale.

"Ce stand offre aux Australiens l’occasion d’avoir un aperçu sur le Maroc, un pays de traditions et d’une culture millénaire qui attire de plus en plus les touristes australiens", a relevé M. Steel dans une déclaration à la MAP. "Je remercie l’ambassade marocaine pour sa contribution au succès de cet événement phare qui célèbre la diversité culturelle de l’Australie et offre un hymne à la joie de vivre et à l'espoir, après des mois de craintes et d’inquiétudes concernant les terribles incendies de brousse qui hantaient la capitale australienne", a souligné M. Steel.