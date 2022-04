Le Maroc à l'honneur au Festival international de cinéma Vues d'Afrique au Canada

Le Maroc est à l'honneur de la 38ème édition du Festival international de cinéma Vues d’Afrique (FVA) qui a débuté vendredi à Montréal. A l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume et le Canada, le festival a placé sa soirée d’ouverture sous les couleurs du Maroc, avec à l’affiche le dernier long métrage du réalisateur Nabil Ayouch "Haut et fort", le tout dans une ambiance et une décoration typiquement marocaines alliant artisanat, prestations musicales gnaouas et saveurs de la gastronomie nationale. Neuf longs et courts métrages et films d’animation marocains figurent par ailleurs au programme de cette édition du FVA qui se tient jusqu’au 10 avril courant, après trois éditions en virtuel à cause de la crise sanitaire. L’ouverture du festival s’est tenue en présence notamment de son président, Gerald Lechesnes, de l’ambassadeur de SM le Roi au Canada, Souriya Otmani, du consul général du Royaume à Montréal, Mhamed Ifriquine, et de la directrice du Centre culturel marocain "Dar Al Maghrib", Houda Zemmouri. Un grand nombre de convives ont également été présents, dont la marraine et le parrain du festival, respectivement la comédienne Aissa Maiga, et le réalisateur Richard Jean Baptiste, ainsi que diverses personnalités des milieux politique, des arts, de la culture et des médias. Dans une allocution virtuelle à cette occasion, la ministre de la Culture du gouvernement du Québec, NathalieRoy, amis en avant la contribution de cette manifestation artistique à l’enrichissement de la vie culturelle montréalaise en raison de sa spécificité africaine et créole. De son côté, l’ambassadeur du Maroc a souligné que "cet évènement dédié aux cinéphiles, francophones et francophiles, amis du cinéma africain et des Caraïbes, constitue désormais une manifestation majeure et incontournable sur la scène culturelle montréalaise.” La diplomate a félicité les organisateurs pour la richesse et la diversité de la programmation qui permet, a-t-elle dit, “de voyager à travers les pays, les continents, les sociétés et de pouvoir découvrir et réfléchir sur la réalité, les faits de société et les cultures du monde". "Le cinéma, tout comme la musique et les arts d’une manière générale, a ce don magique de nous faire évader, de nous rassembler, de favoriser une meilleure compréhension et aussi le rapprochement entre les communautés et les peuples du monde”, a-t-elle ajouté tout en rappelant que "la paix, la convivialité, le dialogue des cultures et des civilisations, valeurs que nous chérissons tous, sont défendues et promues avec conviction et passion par Sa Majesté le Roi sur la scène internationale". Mme Otmani a, par ailleurs, mis en valeur le partenariat qui lie depuis de nombreuses années le Centre culturel marocain, Dar Al Maghrib à Montréal au Festival Vues d’Afrique, faisant savoir que les espaces du Centre peuvent accueillir expositions, conférences et présentations en relation avec les thématiques saisonnières du Festival.