Le MMVI abrite l'exposition-évènement “La Méditerranée et l’art moderne”

La Fondation nationale des musées du Maroc et le Centre Georges Pompidou organisent, du 24 avril au 27 août au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI), l’exposition-événement "La Méditerranée et l’art moderne", placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, Emmanuel Macron.

Après avoir créé l’évènement en accueillant pour la première fois au sein du Royaume des expositions consacrées aux classiques du XXe siècle tels que Alberto Giacometti, César et Pablo Picasso, le MMVI s’ouvre aux modernités méditerranéennes en présentant des œuvres issues de la collection du Centre Pompidou, annonce un communiqué conjoint de la Fondation nationale des musées du Maroc et du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.

Cette manifestation, inédite au Maroc, propose au visiteur de reconsidérer l’histoire de l’art du XXe siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéens, relève le communiqué, précisant que cette exposition d’envergure rassemble en neuf sections, à la fois chronologiques et thématiques, pas moins de quatre-vingts peintures, sculptures et photographies.