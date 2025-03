Le Label RSE octroyé à Al Omrane Rabat-Salé-Kénitra et à l'ESITH

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à l'issue de la réunion de son Comité d'attribution du Label Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), a octroyé son Label RSE à la Société Al Omrane Rabat-Salé-Kénitra et à l’Ecole supérieure des industries du textile et habillement (ESITH), et l'a renouvelé à Maroclear.



L’attribution de ce Label vient couronner l’engagement de ces entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes, indique la CGEM dans un communiqué.



L'octroi de ce Label s’inscrit également dans un processus d’amélioration continue des pratiques pour la pérennisation et le renforcement des acquis, poursuit la même source.

Le Label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale en tenant compte des impératifs économiques, environnementaux et sociaux dans leur stratégie managériale.