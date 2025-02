Le Kremlin juge "vide de sens" la volonté de Zelensky de négocier avec Poutine

Le Kremlin a jugé mercredi "vides de sens" les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'était dit prêt la veille à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants pour mettre fin au conflit.



Près de trois ans après le début de l'offensive russe en Ukraine, les appels à des pourparlers de paix se font plus pressants avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui affirme vouloir mettre fin rapidement au conflit sans avoir pour autant présenté de plan concret en ce sens.



Volodymyr Zelensky a longtemps été catégoriquement opposé à tout compromis avec la Russie, mais a revu certains points de sa position ces derniers mois, notamment face aux difficultés rencontrées par son armée sur le front, qui continue de reculer.



Interrogé sur la possibilité de négocier avec Vladimir Poutine dans un entretien diffusé mardi, M. Zelensky a assuré qu'il le ferait "si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre de gens".



"Le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose (...) Jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens", a balayé mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, devant la presse.



Il a une nouvelle fois souligné que M. Zelensky avait interdit par décret en octobre 2022 toute négociation tant que M. Poutine sera au pouvoir en Russie, une réplique à la décision du Kremlin de revendiquer l'annexion de quatre régions ukrainiennes.



"Malgré tout, nous restons ouverts aux négociations", a poursuivi M. Peskov, estimant que "la réalité sur le terrain" devrait convaincre Kiev de "faire preuve d'ouverture et d'intérêt pour de telles négociations".



Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises être prêt à négocier, à condition que l'Ukraine se plie à ses revendications: céder quatre régions du Sud et de l'Est du pays, en plus de la Crimée annexée en 2014 et renoncer à rejoindre l'Otan. Des conditions inacceptables pour Kiev.



Précisant ses propos dans un message mercredi, Volodymyr Zelensky a assuré que le fait d'être prêt à discuter avec Vladimir Poutine était en soi "un compromis" de la part de l'Ukraine.



"Poutine est un assassin et un terroriste (...) Parler à un meurtrier est un compromis pour l'Ukraine et l'ensemble du monde civilisé", a-t-il indiqué, tout en admettant que les alliés de Kiev "pensent que la diplomatie est la voie à suivre".



Lors de cet entretien diffusé mardi, M. Zelensky a également une nouvelle fois évoqué la possibilité que l'Ukraine obtienne des armes nucléaires si elle échouait à intégrer rapidement l'Otan.



M. Peskov a estimé mercredi que ces déclarations étaient "à la limite de la folie", appelant les alliés de Kiev à prendre conscience des "dangers potentiels de la discussion d'un tel sujet en Europe".



Le porte-parole du Kremlin a aussi confirmé que "des contacts" avaient lieu entre les Etats-Unis et la Russie sur des sujets précis, et que ces contacts "se sont intensifiés récemment", sans préciser davantage.



Parallèlement, la Russie a dit mercredi avoir échangé avec l'Ukraine 150 prisonniers de guerre ukrainiens contre autant de russes, l'une des rares questions sur lesquelles les deux pays parviennent encore à coopérer.



Sur le terrain, l'avancée russe continue avec la revendication mercredi par Moscou de la prise de deux villages dans l'est et le nord-est de l'Ukraine: Baranivka, dans la région de Donetsk, et Novomlynsk, dans celle de Kharkiv.



L'Ukraine poursuit de son côté ses frappes nocturnes sur des installations énergétiques en territoire russe, devenues quasi quotidiennes, en réponse aux bombardements incessants des villes ukrainiennes par Moscou.

Mercredi, un dépôt pétrolier a pris feu dans la région de Krasnodar, dans le sud-ouest de la Russie, après une attaque de drones, selon le gouverneur.



Enfin, des proches de personnes coincées dans la partie de la région russe de Koursk occupée depuis août 2024 par l'armée ukrainienne ont appelé mercredi Moscou et Kiev à créer un couloir humanitaire, via l'Ukraine, pour évacuer les centaines de civils coupés du monde et exposés aux combats.