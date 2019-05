Le Koweït réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Le Koweït a réaffirmé, mardi devant le Conseil de sécurité des Nations unies, son appui à l’initiative marocaine d’autonomie, en tant qu'«option constructive pour parvenir à une solution mutuellement acceptable» au différend autour du Sahara marocain.

Dans une intervention à l'issue de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU, à une large majorité, de la résolution 2468 sur la question du Sahara, le représentant de l'Etat du Koweït a souligné la nécessité de «respecter la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale». Il a salué, à cet égard, les efforts «crédibles et sérieux» déployés par le Royaume pour la résolution de ce conflit, le rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) à Dakhla et Laâyoune, ainsi que l'interaction du Maroc avec les instances onusiennes des droits de l'Homme.

Le diplomate koweïtien a également exprimé le soutien de son pays à la MINURSO et aux efforts du Secrétaire général de l'Onu et son Envoyé personnel Horst Kohler pour «parvenir à un règlement politique durable, réaliste et acceptable» à la question du Sahara marocain.

Il a, aussi, fait part du soutien de l'Etat du Koweït au processus politique mené sous les auspices des Nations unies, saluant l'engagement du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario à continuer de participer à ce processus sans conditions préalables en vue de dépasser le statu quo.