Le Japon réaffirme sa position de non reconnaissance de l’entité séparatiste

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a réaffirmé, lors d’entretiens mercredi à Tokyo avec le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, la position du Japon de non reconnaissance de l’entité séparatiste.



Lors de ces entretiens tenus au palais des hôtes d’Akasaka dans la capitale japonaise, M. Kishida a assuré M. Akhannouch de son souhait de voir le Maroc, partenaire important, participer à toutes les réunions organisées par le Japon et à coordonner l’action des deux pays au sein des institutions et des fora internationaux.



Le Premier ministre japonais a tenu particulièrement à souligner l'excellence des relations qui lient la Famille Royale Marocaine et la Famille Impériale Japonaise.



Il a salué le rôle important de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la préservation de la paix et la sécurité dans le monde.