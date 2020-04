Le Haut tribunal rabbinique appelle au respect des mesures préventives

Le Haut tribunal rabbinique du Royaume du Maroc a appelé la communauté juive mondiale à respecter les règles et les mesures préventives prises par chacun des pays dans lesquels elle se trouve en vue d'endiguer la propagation du coronavirus.

"Faire preuve de sagesse en se soumettant aux décisions nationales prises face à cette pandémie mondiale est nécessaire et fondamental pour contenir la propagation du virus", souligne le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto, président du Haut tribunal rabbinique, dans un communiqué.

Le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto juge indispensable de ne pas céder à la psychose, de faire preuve de civisme et de rester vigilant durant ces périodes de distanciation sociale et de confinement, estimant important de rester bienveillant envers autrui tout en respectant les règles du confinement, pour notre sécurité à tous.

Il a également loué les Hautes instructions Royales qui permettront de “mener à bien cette crise sanitaire sans précédent et de préserver le peuple marocain si cher”.

“Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, fait l'objet de mes prières. Nous nous tenons à côté de Sa Majesté et prions Dieu avec force, pour l'accompagner dans cette épreuve dans la sérénité”, insiste-il.

Le président du Haut tribunal rabbinique exprime aussi son soutien aux membres de la communauté juive marocaine testés positifs au Covid-19.