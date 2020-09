Le HUSA assure son maintien en D1

Le Hassania d'Agadir a assuré son maintien en Botola Pro D1 en s'imposantmardisurla pelouse du Difaâ d'El Jadida (2-1), en match comptant pour la 27è journée. LesGadiris ont ouvert lamarque lors du temps additionnel de la première période grâce à un but sur penalty du meilleur buteur du championnat, Karim El Berkaoui. A la 65è minute de jeu, Ayoub El Mallouki a doublé la mise, alors que les Jdidis ontréduit le score lors des derniers souffles de la rencontre par l'entremise d'Et-Tayeb Boukhriss sur penalty. Grâce à cette victoire, leHUSAse hisse à la huitième position avec un total de 34 points, ex æquo avec le Moghreb de Tétouan et assure ainsisonmaintien au sein de l'élite. Poursa part, leDifaâ stagne à la septième place avec 35 unités. Dans l'autre rencontre de la soirée comptant pour la même journée, l'AS FAR s'est largement imposée sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (2-4). Le défenseur Abdelilah Amimi a donné l'avantage aux Militaires à la 45è minute de jeu, avant que Mourad Kaaouach ne remette les pendules à l'heure (45è+2) pour le compte du club de Berrechid. De retour des vestiaires, les Militaires vont asseoir leur domination au fil des minutes, parvenant à scorer grâce à Imad ElRahouli (86è), Mohammed Fikri (89è) et Aboubacar Toungara (90è+6). Le but de Karim Hachimi en toute fin de partie n'a rien changé au sort de la rencontre. Au terme de ce succès, le club de la capitale stagne à la sixième place du classement avec 39 points, tandis que le CAYB occupe la onzième position avec 30 unités, ex aequo avec le Rapide Oued Zem. Il convient de rappeler en dernierlieu que les autres matches comptant pour cette 27ème journée devaient avoir lieu mercredisoir, avec au programme MCORaja, RSB-RCAZ, WAC-OCS, FUSRCOZ, IRT-MAT et OCK-RBM.