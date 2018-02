Le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers : Mohamed Alami appelle à la création d’une Conservation foncière à Ouezzane

Le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers a interpellé le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch, sur la création d’une Conservation foncière dans la province d’Ouezzane.

Lors de la séance des questions orales tenue mardi à la Chambre des conseillers, le chef du Groupe, Mohamed Alami, a fait savoir que sa question s’inscrit dans le cadre de la mise en place du processus de la régionalisation avancée adopté par le Maroc, tout en précisant qu’il est impératif de trancher sur cette question et de repenser certaines pratiques ancrées dans la réalité.

Le chef du Groupe socialiste a également souligné les différences entre la réalité et la pratique au niveau des collectivités territoriales notamment à la province d’Ouezzane. Il est donc temps de réfléchir sérieusement sur un modèle de justice sociale fondé sur une stratégie efficiente et des règles bien définies et applicables. Et de poursuivre que l’interpellation du Groupe socialiste émane des contradictions relevées entre les régions, ce qui exige une volonté politique qui s’inspire de l’esprit de la Constitution de 2011 pour rompre avec les méthodes passéistes.

Dans cet ordre d’idées se pose le problème de la relation quotidienne entre le citoyen et la Conservation foncière dont le coût est élevé au niveau des procédures administratives. Lequel coût s’alourdit en termes de dépenses supplémentaires, de perte de temps et de déplacement hors province.

Tout en soulignant qu’il est inadmissible que les habitants de la province d’Ouezzane continuent à se déplacer ailleurs pour accomplir certaines formalités administratives, Mohamed Alami a demandé au ministre de l’Agriculture de résoudre ce problème dont souffre énormément la population locale, et ce à travers la création d’une Conservation foncière à Ouezzane.

A rappeler que les questions adressées au ministre de l’Intérieur ont porté sur les dispositions et mesures prises pour alléger les effets de la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions du Royaume.

Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué que l'opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures au profit des populations affectées par la vague de froid bénéficie à 22 provinces à travers le Royaume.

Ces provinces se composent de 1.205 douars relevant de 169 communes, a précisé M. Laftit, qui répondait à une question de plusieurs groupes parlementaires à la Chambre des conseillers.

Il a affirmé que deux hôpitaux militaires de campagne ont été déployés dans les communes rurales de Lalla Aziza (province de Chichaoua) et d'Amsemrir (province de Tinghir), ajoutant qu'un hôpital mobile relevant du ministère de la Santé a également été déployé dans la province de Midelt (Cercle d’Imilchil).

Il a, par ailleurs, souligné que suite aux chutes de neige enregistrées dans certaines provinces, les services compétents sont intervenus pour ouvrir environ 10 routes nationales, 18 régionales et 46 provinciales, notant qu'il a été procédé au désenclavement de plus de 158 douars et à la sécurisation de l’accès à 191 autres, en plus de l’installation de barrières pour protéger les usagers des routes qui pourraient être bloqués, indiquant que ces opérations ont mobilisé plus de 729 engins de déneigement.