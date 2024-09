Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants appelle à la tenue d’une réunion mixte des commissions de l’Intérieur et de la Justice

A la suite des évènements tragiques qu’a vécus la ville de Fnideq occasionnés par la tentative avortée par les services de l’ordre marocains et espagnols de migration en masse d’un grand nombre de jeunes et de mineurs marocains, subsahariens et algériens vers l’Espagne, évènements qui ont, par ailleurs, fait l’objet de campagnes d’infox foncièrement mystificatrices, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a réclamé la tenue d’une réunion mixte de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville et de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, en présence du ministre de l’Intérieur et de celui de la Justice.



Le Groupe d’opposition de l’Union socialiste des forces populaires a instamment appelé les deux responsables gouvernementaux à fournir tous les éclaircissements nécessaires autour des tenants et aboutissants desdits évènements en apportant des précisions sur ce qui s’est réellement produit et ce qui fait partie de la campagne de mystification et d’intox ciblant le Royaume du Maroc par les parties traditionnellement hostiles (…)



Les députés parlementaires ittihadis appellent à la tenue de ladite réunion mixte pour mettre la lumière sur la crise désormais dite de Fnideq afin de distinguer le vrai du faux, et la vérité vécue des faits mystificateurs malintentionnés.



Par ailleurs, les conclusions de cette réunion détermineront, pour le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, la conduite à nécessairement tenir à l’avenir…



Rachid Meftah