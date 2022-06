Le Grand stade de Marrakech accueille le concert d'ElGrande Toto et de Maluma

Le Grand stade de Marrakech accueillera le premier juillet prochain le concert d'ElGrande Toto et du célébrissime Maluma, a annoncé TTEvents dans un communiqué.



"Le 1er juillet 2022, Marrakech accueillera le grand, l’unique, l’incroyable Maluma. Pour le plus grand concert privé jamais organisé dans la ville ocre, plus de 30.000 spectateurs sont attendus pour chanter, danser et vibrer au rythme des notes endiablées de la superstar mondiale du Reggaeton", indique TTEvents, ajoutant que le célèbre rappeur marocain ElGrande Toto, rejoindra Maluma sur scène afin d’assurer la première partie du concert.

Maluma n’est pas à son premier rendez-vous au Maroc ! Après y avoir tourné son vidéoclip avec Maître Gims en 2019, et après avoir réuni plus de 200.000 spectateurs la même année, lors de sa représentation au Festival Mawazine, le chanteur a souhaité retrouver le public marocain.



N'ayant jamais caché sa passion pour le Royaume, Maluma a tout naturellement choisi le Maroc comme seule destination africaine dans le cadre de la tournée mondiale Papi Juancho World Tour. Accompagné par sa célèbre troupe de musiciens et de danseurs, Maluma promet d’offrir à ses fans un spectacle mémorable.



Au programme, décors pyrotechniques et jeux de lumière annonçant d’ores et déjà un concert unique en son genre et son format. Le dernier événement de ce calibre remonte à 2008, quand Rihanna est montée sur la scène du Complexe Mohammed V de Casablanca.