Le “French Elvis” n’est plus

La France était sous le choc mercredi après la mort à 74 ans du chanteur Johnny Hallyday, véritable monument national souvent surnommé le "French Elvis" qui a accompagné des générations de Français. "Johnny Hallyday est parti", a annoncé son épouse Laeticia dans un communiqué à l'AFP à 01h34 GMT mercredi. "Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie (le cancer, ndlr) qui le rongeait depuis des mois", poursuit-elle.

Le président français Emmanuel Macron a été le premier à réagir. "On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday", a-t-il assuré, en référence à l'une de ses chansons les plus connues : "On a tous en nous quelque chose de Tennessee". Preuve de l'émotion suscitée, le palais présidentiel "consulte" la famille sur la possibilité d'un hommage national, a-t-il indiqué. Car tous les Français, ou peu s'en faut, fans ou pas, connaissent Johnny Hallyday. "Tout le monde aimait Johnny au moins un peu. Moi, je l'aimais bien. Pour mes parents, c'est leur jeunesse. (...) Il n'y a pas d'autre icône comme Johnny en France", a déclaré à l'AFP Georges Fratello, un barman de 37 ans, rencontré dans les rues de Paris. Radios et télés tournent en émission spéciale depuis l'aube, Le Monde sort un supplément spécial, et les réactions se sont multipliées.

L'une des toutes premières a été la Québécoise Céline Dion. "Je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show-business... une véritable légende!", a écrit sur Twitter la chanteuse aux 250 millions d'albums vendus à travers le monde. Le "plus Belge des Français", comme il a été souvent surnommé, Johnny Hallyday était au civil Jean-Philippe Smet, du nom de son père, Belge, qui l'avait abandonné après sa naissance en France. Johnny avait tenté en vain d'acquérir la nationalité belge avant de finalement renoncer, il y a dix ans.

"Allumer le feu", "Les portes du pénitencier", "Gabrielle", "Marie"... Ces chansons ont résonné aux oreilles de tous les Français. "Il fait partie du patrimoine français", tranche Patrice Durand, 50 ans, interrogé dans les rues de Paris. "Je n'ai jamais acheté d'album mais j'ai grandi avec lui", témoigne Silvie Rahmouni, 64 ans. "C'est un symbole de la France".

Légende vivante, chanteur quasi-officiel qui a pu donner de la voix pour soutenir des hommes politiques de droite, qui a chanté l'hymne, il fait partie de l'histoire de France, de sa psyché. Les Français ont ainsi souvent l'impression d'avoir perdu un membre de leur "famille", comme le souligne Grégory Lebas, un fan de 33 ans venu dès 06h30 (05h30 GMT) rejoindre la cohorte d'admirateurs en deuil devant le domicile du chanteur à Marnes-la-Coquette, une banlieue huppée de Paris. T-shirt de Johnny Hallyday sur le dos, José Albine ose la comparaison, la voix brisée par l'émotion: "Je le mets au niveau de la Tour Eiffel". "La dernière idole de la France s'en va", écrit le quotidien Le Figaro. "Mort d'un monstre sacré", titrent Les Echos. "Johnny Hallyday, de l'idole yéyé à l'icône nationale", renchérit Le Monde. "Même s'il était peu connu en dehors de la France, M. Hallyday a vendu plus de 100 millions d'albums", explique le New York Times, dans un long article sur le "Elvis Presley de la France". "El Elvis francés", titre de son côté le quotidien espagnol El Pais.

Le chanteur n'a pas seulement été "l'idole des jeunes", titre d'une de ses chansons les plus célèbres. Il a traversé les générations depuis la fin des années 50, où son rock'n'roll "Made in France" suscitait les mêmes scènes d'hystérie que les Beatles, groupe apparu après lui, jusqu'à la variété plus "mainstream" dans les années 1980, pour revenir ces dernières années aux sources du blues et du rock.

Au fil d'une vie menée à fond de train, avec ses accidents, ses excès relayés en une des gazettes, ses amours tempétueuses, ses maisons en Suisse et aux Etats-Unis sur fond d'accusation d'exil fiscal, "Johnny" était devenu plus qu'un artiste. Johnny avait annoncé début mars être atteint d'un cancer des poumons dont il savait déjà qu'il était métastasé. Détecté en novembre 2016, le cancer aura terrassé en un an celui surnommé "Robocop" par son ami Eddy Mitchell, resté l'un de ses comparses dès le mouvement "yéyé". Le rocker avait en effet déjà tutoyé la mort, lors de sa tentative de suicide en 1966 puis lorsqu'il plongea plusieurs jours dans le coma en 2009 en raison de complications consécutives à une opération.

Johnny Hallyday s'est battu jusqu'au bout. En montant sur scène, en juin et juillet, avec ses copains Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, pour la tournée des "Vieilles Canailles". Pour "rester vivant", comme s'intitulait sa dernière tournée (2015-2016), cette "bête de scène" a rempli en 57 ans de carrière tous les plus grands lieux. Il travaillait aussi à un nouvel album.