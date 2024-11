Le Forum régional École-Entreprise, les 22 et 23 novembre à Tanger

Le Forum régional École-Entreprise (FR2E'24) se tiendra, les 22 et 23 novembre à Tanger, sous le thème "Former les talents de demain pour une économie nationale souveraine et compétitive".



Organisé par l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger (ENCGT), en partenariat avec les Écoles nationales des sciences appliquées de Tanger, Tétouan et Al Hoceima, ce forum mettra l’accent sur l’importance de l’alignement entre les compétences académiques et les besoins du marché de l’emploi pour renforcer l’employabilité des jeunes talents et les préparer aux défis économiques et sociétaux actuels et futurs, indique un communiqué de l'ENCGT.



Cet événement, organisé en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CGEM-TTA), la Chambre régionale de commerce, d'industrie et de services (CCIS-TTA), l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences de la région (ANAPEC-TTA) et divers opérateurs socio-économiques, se veut un espace unique d’échange et d’apprentissage pour sensibiliser les participants au potentiel entrepreneurial de la région et les préparer à intégrer un marché du travail en pleine transformation.



Au programme de cette édition figurent une table ronde qui réunira des experts pour débattre des enjeux de la formation et des compétences essentielles pour une économie compétitive, ainsi que des ateliers métiers dédiés aux écosystèmes prioritaires, permettant aux étudiants de découvrir les compétences clés par secteur.



Le Forum sera émaillé également des bilans de compétences et des sessions de renforcement des empowerment skills, pour mieux outiller les étudiants dans leur parcours professionnel, en plus de stands d’entreprises et d’institutionnels, offrant aux participants l’occasion d’interagir directement avec des recruteurs et de découvrir des opportunités de carrière.



Le programme inclut également une caravane mobile de l’ANAPEC, visant à faciliter l’accès aux informations sur l’emploi, la formation et l’accompagnement entrepreneurial.