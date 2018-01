Le Forum d’Asilah et le Forum de la pensée arabe renforcent leur coopération culturelle

La Fondation du Forum d’Assilah et le Forum de la pensée arabe (Arab Thought Forum) viennent de signer un mémorandum d’entente visant le renforcement de la coopération culturelle et scientifique entre les deux institutions.

Ce mémorandum d’entente, signé par le secrétaire général du Forum de la pensée arabe, Muhamad Abu Hamour, et son homologue de la Fondation du Forum d’Assilah, Mohamed Ben Aissa, vise à renforcer la coopération portant sur ce qui est de nature à réaliser les objectifs des deux institutions, indique un communiqué du Forum de la pensée arabe.

C’est également un cadre de concertation et d’échange d’études, d’idées, de visites et de données scientifiques et culturelles, poursuit le communiqué, ajoutant que le texte signé porte également sur la mise au point de projets communs en vue de servir les questions culturelles dans le monde arabe.

A cette occasion, M. Abu Hamour a souligné qu’en signant ce texte, le Forum de la pensée arabe réaffirme que la coopération culturelle se veut un élément incontournable de l’action arabe commune, du rapprochement des points de vue ainsi que de tout dialogue visant à développer une vision inhérente à la préservation de l’identité civilisationnelle de la oumma arabe. Il a, sur un autre registre, loué l’expérience culturelle cumulée par la Fondation du Forum d’Assilah “qui a su développer un modèle prônant l’expertise locale pour la valorisation de la composante patrimoniale en matière culturelle”.

Basé à Amman, le Forum de la pensée arabe est une organisation culturelle non gouvernementale qui a vu le jour en 1981.