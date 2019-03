Le Forum Crans Montana honore le coordinateur de l'Association Dakhla Moubadara

Dakhla Moubadara est une Association dont l’objectif est de financer des petits projets susceptibles de créer des emplois pour leurs porteurs et trois ou quatre autres chômeurs via des prêts d’honneur sans intérêts et sans garanties.

Pour ce faire, il lui a fallu trouver et convaincre des partenaires à même d’assurer ces financements. C’est la tâche que s’est assignée Ahmed Bazeid Cheihk El-Mami .

Les organisateurs du Forum Crans Montana qui ont pris l’habitude de primer des jeunes des provinces marocaines du Sud pour leurs actions en faveur de la société et particulièrement des jeunes, ont porté leur choix, cette année, sur Ahmed Bazeid Cheihk El-Mami, honoré pour son action en faveur de l’auto-emploi.

Depuis que ce jeune homme a occupé le poste de coordinateur au sein de ladite association, le nombre de conventions de partenariat a, en effet, été multiplié par dix, renforçant ainsi le volume de l’appui financier et technique accordé au programme de l’auto-emploi dans la région de Oued Eddahab.

Après sa nomination en tant que «Nouveau leader du futur 2019», il nous a déclaré que «cette gratification internationale est le couronnement des efforts de l’ensemble des membres de l’équipe de Dakhla Moubadara offrant l’occasion de s’ouvrir sur des partenaires internationaux susceptibles de consolider le réseau de l’association et de stimuler davantage la promotion de l’auto-emploi dans la région».

Il a également saisi cette occasion pour saluer l’implication positive et appréciable du président du comité de pilotage, Lamine Benomar, wali de la région et du président du comité de suivi, Khattat Yanja, président du Conseil régional. Il a également adressé ses remerciements aux partenaires de l’association qui ont fait preuve d'engagement et de professionnalisme.

Il convient de rappeler que le programme de l’auto-emploi a été lancé par S.M le Roi Mohammed VI et que son volet des prêts d’honneur est géré par l’Association Dakhla Moubadara.