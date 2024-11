Le Festival national du théâtre à Tétouan promeut les spectacles de rue

Dans le cadre du Festival national du théâtre, les amateurs des arts de la scène ont assisté, lundi soir à la place Feddan Jdid à Tétouan, à un spectacle intitulé "Taro", signé par la compagnie "Zid" de théâtre de rue.



A cet égard, le metteur en scène et artiste Said Mouhssine a réussi à offrir un spectacle captivant, qui a enchanté un public venu nombreux pour assister à ce spectacle, mêlant cirque, parkour et jonglerie dans un style individuel et dynamique, empreint d'humour, illustrant les défis des jeunes qui inventent des métiers temporaires pour subvenir à leurs besoins.



La pièce "Taro" aborde la question des préjugés sociaux, à travers l’histoire d’un concierge qui, par hasard, se retrouve sur scène après le retard du comédien principal, et se voit invité à le remplacer en improvisant une performance en attendant son arrivée.



Elle met en lumière les problématiques environnementales et la propreté des rues, tout en révélant la créativité de l’artiste qui, à travers une mise en scène captivante, transforme une simple poubelle (taro) en téléviseur, en obstacle ou en barrière à surmonter.



Dans une déclaration à la MAP, le metteur en scène Mouhssine a souligné que cette œuvre combine théâtre solo, acrobaties, parkour et arts du cirque, le tout dans un registre comique, ajoutant que la pièce "Taro" traite de questions sociétales, tout en impliquant le public durant 40 minutes, le transformant en acteur principal de la représentation.



De son côté, le directeur artistique du festival, Mahmoud Chahdi, a affirmé que le programme de cette édition inclut à nouveau une section de théâtre de rue, permettant ainsi aux habitants de la ville de découvrir les nouveautés du théâtre marocain.



Il a, en outre, rappelé que la section de théâtre de rue, en plus de constituer une occasion de démocratiser l’accès aux spectacles et de rapprocher le théâtre du grand public, vise à ouvrir le festival à un large public, afin de découvrir les spécificités des nouvelles oeuvres du théâtre de rue et du cirque, tout en offrant un espace de création et de rencontre pour les troupes marocaines avec les passionnés des arts de la scène en dehors du cadre de la compétition officielle.



Il est à noter que la cérémonie d'ouverture de cette édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs figures emblématiques du théâtre marocain, dont Mohamed Choubi, Mohamed Derham, Hajria Amara, Zoubeir Ben Bouchta et Hassan Badida.



Au programme de cet événement figurent la présentation de 12 pièces théâtrales, 4 spectacles de théâtre de rue sur la place Feddan Jdid, 5 pièces dans la catégorie "Première mise en scène", 5 autres au théâtre Riad Sultan à Tanger, ainsi que des séances de signature de publications théâtrales.



Cet événement sera marqué également par une conférence intellectuelle sous le thème "Le scénographe et les questions de la création théâtrale au Maroc", qui sera répartie en quatre sessions traitant des relations entre le scénographe et le metteur en scène, le spectateur, l’auteur et l’acteur.