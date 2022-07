Le Festival national du film prévu du 16 au 24 septembre à Tanger

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la tenue de la 22ème édition du Festival national du film (FNF) du 16 au 24 septembre prochain à Tanger, après une période de report due à la pandémie.



Le programme de cette 22ème édition du FNF comporte trois compétitions, notamment une première réservée aux longs-métrages de fiction, une seconde aux courts-métrages de fiction, et une troisième aux longs-métrages documentaires, a indiqué le CCM, mercredi dans un communiqué.

Ces films, poursuit le communiqué, doivent être produits depuis la dernière édition du FNF qui s'est tenue du 28 février au 07 mars 2020.



En outre, un "Marché de film" sera au rendez-vous, pour offrir un espace idéal de discussion des sujets de la distribution et de l’exploitation cinématographiques dans l’ère des nouvelles formes de diffusion.



Des rencontres et échanges professionnels seront également organisés pour débattre de l’état actuel du cinéma national et des perspectives de son développement, au côté de la présentation d'un bilan cinématographique au titre des années 2020 et 2021, en parallèle à la tenue de nombre d'activités et de conférences.



"Le règlement du festival et les fiches d’inscription sont disponibles sur le lien web du CCM, à savoir www.ccm.ma/fnf22", précise la même source. Considéré comme un important événement cinématographique national, le 22ème FNF, dont le déroulement est prévu dans le strict respect de la réglementation sanitaire en vigueur, revêt un caractère de manifestation artistique et culturelle, avec pour objectifs de promouvoir le développement du cinéma marocain, de valoriser le travail des professionnels du secteur et de créer un cadre de rencontres, d’interactions et d’échanges, conclut le communiqué.