Le Festival international de la poésie de Marrakech en édition virtuelle

La ville de Marrakech abritera du 27 au 29 novembre courant, la 7è édition de son festival international de la poésie, cette année, en version virtuelle, avec la participation de 30 poètes représentant 27 pays à travers le monde. Placée sous le thème “A distance …Respirons de la poésie”, cette manifestation est organisée par l’Association du Festival de la poésie à Marrakech, en partenariat avec la Direction régionale de la culture de MarrakechSafi. Ce festival se propose d’encourager les créateurs de cet art raffiné, et de partager le savoir-faire de ce genre d’écriture entre des poètes issus des quatre coins de la planète. Au programme de ce rendez-vous culturel figurent des hommages aux poètes marocain Abdellah Al-Karni et irakien, Muniam Alfakir, outre des projections cinématographiques, la présentation de spectacles théâtraux et musicaux et l’organisation d’une exposition d’arts plastiques. La première journée du festival sera marquée par la projection du film “Green Wedding” (mariage vert) du réalisateur marocain prometteur, Aziz Mahi, alors que la pièce de théâtre “Zanzanat al bawh” (cellule de confession) du metteur en scène Aziz Ouchnoug sera présentée sur scène au cours de la deuxième journée du festival. La troisième journée du Festival sera, elle, dédiée à l’organisation d’une exposition de l’artiste marocaine installée en France, Majida Kasmi. S’agissant de la musique, l’édition sera rehaussée par la participation du groupe belge Mosaic et la chanteuse marocaine établie en Belgique, Houda Bendriss.