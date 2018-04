Le Festival du livre de retour à Marrakech

La 3ème édition du Festival du livre de Marrakech aura lieu les 21 et 22 avril 2018 au Centre culturel Dar Attakafa avec comme invités d'honneur Vénus Khoury Ghata (Liban) Ouadih Dada et Youssef Zouïni (Maroc), et Lambert Wilson (France). Organisé par l'Association "Le Kitab bleu" en partenariat avec la Fondation Jardin Majorelle, la direction régionale de la culture de la région Marrakech-Safi, l’Institut français, le conseil régional du tourisme en plus d'autres partenaires, ce festival a pour but de promouvoir la littérature au travers de séances de dédicaces et de rencontres avec le public et d'ouvrir la littérature à tous.

Cette édition sera marquée par l'hommage qui sera rendu à l'homme d'affaires et mécène français Pierre Bergé décédé en 2017. La 3è édition du Festival du livre de Marrakech bénéficiera du soutien de l'artiste franco-marocaine Sapho (native de Marrakech) en tant que marraine et du journaliste, animateur de télévision et de radio, et écrivain français Patrick Poivre d’Arvor (PPDA) en tant que parrain.

Plus de 70 auteurs marocains francophones, arabophones, amazighophones ainsi que des auteurs français, indiens et subsahariens viendront présenter leurs livres pendant deux jours.

Selon les organisateurs, plus de 5.000 visiteurs sont attendus pour le Festival du livre de Marrakech, qui est accessible à tous.

Au programme des séances de dédicaces, pas moins de 12 conférences, des lectures (dont une lecture de Lambert Wilson de "Lettres à Yves" de Pierre Bergé en hommage à Pierre Bergé, accompagné de Gaspard Dehaene au piano), la plantation de l’arbre de l’amitié, la distribution de 500 petits caroubiers et de 200 palmiers aux premiers visiteurs, la distribution de 400 livres distribués dans les lycées via l’école de commerce GEC, des ateliers des calligraphes, des relieurs, des conteurs et bien d’autres acteurs marocains du livre.