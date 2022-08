Le Festival du Théâtre universitaire de Casablanca a atteint tous les objectifs escomptés

Le 34è Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), qui s'est achevé jeudi soir, a atteint tous les objectifs escomptés, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation.



A cette occasion, le président de l'Université Hassan II, Houssine Azeddoug, a relevé que le Festival a constitué l'occasion de faire connaitre l'Université marocaine et ses rôles, outre de réunir les jeunes du monde autour de l'art et du théâtre.



Mettant en avant les efforts déployés par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik (Université Hassan II de Casablanca) dans le développement et la pérennisation du FITUC, il a souligné la volonté de l'université de soutenir et de développer ce festival compte tenu de son rôle stratégique au sein de l'université.



Pour sa part, le président du Festival, Abdelkader Kankai, a fait savoir que cette édition a constitué une occasion de rencontre, de formation, de discussion et d'interaction avec des étudiants représentant plusieurs pays, et une opportunité de profiter de diverses représentations théâtrales qui ont fait voyager le public dans des pays lointains pour échanger les valeurs de fraternité, d'amour, de paix et d'art.



M. Kankai, également doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik, a dit que ce Festival a atteint tous les objectifs escomptés de cette édition, notant la satisfaction du Comité suprême du festival de toutes les activités de cette édition, tant au niveau de la qualité des représentations qu’au niveau des ateliers de formation, du suivi médiatique ainsi que de l'audience qui a suivi les activités de l'édition de cette année.



La cérémonie de clôture du FITUC a été marquée par un hommage à Fabio Umedi, directeur général du Festival du théâtre de Rome, de la troupe Sofia Amendolia, et de l'Académie du théâtre de Rome, qui a présenté de nombreuses œuvres théâtrales en Italie et ailleurs, et a été metteur en scène et acteur dans plusieurs pièces présentées dans plusieurs pays.



Cet événement a connu l'organisation de plusieurs activités, notamment des représentations théâtrales, des ateliers de formation, un colloque scientifique et des hommages dans différents espaces de Casablanca, au profit de nombreux étudiants du Maroc et d'ailleurs.



Le FITUC est considéré comme un pilier de redynamisation de la diplomatie culturelle universitaire parallèle visant à faire découvrir le Maroc et ses différentes formes de croissance et de progrès dans tous les domaines.