Le Festival de cinéma de Rome entame sa 15ème édition malgré le Covid-19

La 15ème édition du Festival de cinéma de Rome s’est ouverte jeudi soir, sous de strictes mesures sanitaires, avec la projection de “Soul”, un film d’animation du studio Pixar.



Scanners thermiques pour contrôler la température, port obligatoire du masque, nombre limité de spectateurs et réservation obligatoire des billets sur internet: tout comme à la Mostra de Venise en septembre, les mesures de sécurité sont maximales. “La sécurité de tous prime sur tout le reste”, a estimé le directeur du festival, Antonio Monda, dans un entretien au quotidien romain Il Messaggero publié jeudi. La cérémonie d’ouverture du Festival qui s’achèvera le 25 octobre s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Culture Dario Franceschini et des acteurs italiens prêtant leur voix aux personnages de “Soul”, hommage poétique au jazz qui sortira directement sur la plateforme Disney+ sans passer par les salles de cinéma.



Le réalisateur du film, l’Américain Pete Docter, recevra un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. “En cette période de crise, il faut regarder vers l’avenir: c’est un peu ce que nous avons fait en sélectionnant beaucoup de premiers films”, a souligné Antonio Monda. Peu de stars sont passées par le tapis rouge du festival jeudi soir. Parmi quelques rares pointures, le réalisateur britannique Steve MacQueen (“Hunger”, “Twelve years a slave”), venu avec sa femme et ses enfants. Un des moments plus attendus est la projection samedi de “Mi chiamo Francesco Totti” (“Je m’appelle Francesco Totti”), un documentaire sur la vie du footballeur de légende qui a fait toute sa carrière à l’AS Roma.



La venue de l’ex-numéro 10 de la Roma, qui vient de perdre son père, est cependant incertaine.