Le Festival de Trévise célèbre la diversité culturelle entre le Maroc et l'Italie

Les relations culturelles et sociales riches et diversifiées liant solidement le Maroc et l’Italie sont mises en exergue à l’occasion de la 11ème édition du Festival italo-marocain de Trévise, dans la région de Vénétie, qui s’est ouverte, jeudi soir, par un spectacle haut en couleur mêlant les musiques authentiques et modernes des deux pays méditerranéens.



La soirée d’ouverture, marquée par la présence d’un parterre de personnalités marocaines et italiennes du monde notamment académique, des arts, de la culture, de la politique et de la diplomatie, a été animée par une pléiade d’artistes qui se sont succédé sur scène gratifiant le public de véritables hymnes à la diversité et la richesse culturelle qui caractérisent autant le Royaume que l'Italie.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Festival, Abdellah Khazraji, a souligné que cette manifestation célèbre les liens d’amitié entre les deux pays liés par l’histoire, offrant aux membres de la communauté marocaine établie en Italie notamment en Vénétie, une opportunité de consolider et de préserver leurs liens avec la mère patrie.



M. Khazraji a, de même, indiqué que la Fondation du Festival ne ménage aucun effort pour contribuer à la consolidation des relations bilatérales et au rayonnement de la culture marocaine en Italie.



Cette soirée a été aussi marquée par un défilé du caftan traditionnel marocain, symbole du raffinement et du savoir-faire national, ainsi que par la projection de longs-métrages marocains et d’un documentaire relatant des témoignages de plusieurs personnalités italiennes établies dans le Royaume et qui ont raconté leur expérience et success stories, dont le journaliste sportif Lino Baco.



Un hommage a été également rendu à de nombreuses figures des deux rives de la Méditerranée qui ont contribué au renforcement des liens bilatéraux dans différents domaines.



Au menu de cette édition figurent des conférences traitant notamment des droits de la femme et de la société, animées par des experts marocains et italiens.



Autre fait marquant de cette 11ème édition du Festival italo-marocain de Trévise, organisée par la Fondation du Festival en partenariat avec l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, est la présence en force d’acteurs, scénaristes et metteurs en scène marocains.