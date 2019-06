Le Festival Ciné-Ville de retour à Fès

La 24ème édition du Festival Ciné-Ville de Fès aura lieu du 18 au 21 juin sous le signe ''La ville marocaine aux yeux des cinéastes’’. Initiée par l'Association Médi film création-Maroc, en partenariat avec la commune urbaine de Fès et le Centre cinématographique marocain (CCM), cette édition s’ouvrira sur la ville africaine à travers la célébration du cinéma de certains pays africains notamment le Cameroun et le Gabon.

Outre les prix classiques du festival, les organisateurs prévoient la création du "prix du décor" pour encourager les spécialistes à innover davantage en la matière.

A l’instar des années précédentes, les organisateurs ont programmé des tables rondes autour de la thématique centrale du festival, ainsi que des master-class sur ‘’le cinéma dans la ville’’. D’après l'Association Médi film création-Maroc, cette manifestation, qui portait lors des précédentes éditions le nom de ‘’La rencontre du film marocain’’, a réussi à s’imposer en tant que rendez-vous incontournable pour les cinéastes, les cinéphiles et les artistes de divers horizons.

Cet évènement vise, selon l’entité organisatrice, à accompagner la dynamique que connaît le 7ème art marocain tant au niveau de la production que de la participation aux différents festivals nationaux et internationaux et à encourager les jeunes à prendre goût au cinéma.