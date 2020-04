Le FOPREL loue les mesures initiées par S.M le Roi

Le secrétariat permanent du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique Centrale et des Caraïbes (FOPREL) a salué les mesures courageuses, pragmatiques et sans précédent prises par S.M le Roi Mohammed VI, pour faire face aux répercussions du coronavirus, en particulier la création du Fonds spécial pour la gestion de cette pandémie.

Dans un message adressé au président de la Chambre des conseillers, le secrétariat permanent du FOPREL a souligné que cette initiative sera une référence mondiale, qui contribuera de manière significative à garantir des mesures pour prévenir et endiguer la propagation du Covid-19 et ses effets négatifs, ainsi qu'à réduire ses retombées sur le plan social et économique, exprimant dans ce sens sa fierté quant aux valeurs de solidarité manifestées par le Royaume du Maroc.

Les composantes du FOPREL ont, également, salué le rôle important que joue la Chambre des conseillers, dans le cadre des mesures prises par le Royaume du Maroc pour lutter contre cette crise sanitaire et ses diverses répercussions, notamment en termes d'adoption des textes législatifs et d'évaluation des politiques publiques, en coordination avec les autres institutions et départements clés.

Soulignant qu'un plan d'action régional à court, moyen et long termes pour les futures crises épidémiologiques est en cours d'élaboration, le secrétariat permanent du FOPREL a appelé le président de la Chambre des conseillers, en tant que membre du forum, à être partenaire dans ce projet, réitérant sa solidarité et sa volonté de soutenir le peuple et le gouvernement du Royaume du Maroc dans toutes leurs initiatives à caractère régional ou international.

Le Foprel, que le Maroc a rejoint en tant que membre observateur en 2014, est composé des présidents des Parlements du Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, République dominicaine, Mexique et Porto Rico.