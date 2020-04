Le FOPREL loue la création du Fonds de gestion du coronavirus

Le Forum des Parlements d'Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL) a indiqué que l'Initiative Royale de création du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constitue une référence à l’échelle internationale.

Dans ce sens, le secrétaire général du FOPREL, Santiago Rivas Leclair, a souligné que "l'Initiative Royale de création du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constitue une référence à l’échelle internationale et contribuera amplement à garantir les mesures préventives et à lutter contre la pandémie, ainsi qu'à réduire ses répercussions négatives sur les plans économique et social".

Cité par un communiqué de la Chambre des représentants, il a souligné les valeurs de solidarité dont a fait preuve le Maroc, mettant en avant l'engagement du Parlement marocain dans les efforts visant à atténuer les répercussions de cette pandémie.

Selon la même source, le Forum a également salué les "mesures courageuses et pragmatiques inédites engagées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus". Le FOPREL, que le Maroc a rejoint en tant que membre observateur en 2014, est composé des présidents des Parlements du Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, République dominicaine, Mexique et Porto Rico.