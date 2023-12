Le FNAP illumine Marrakech

L’emblématique ville lumière Marrakech se transformera du 4 au 8 Juillet 2024 en Village des voix, des Danses et Musiques des Régions du Monde. Un rendez-vous annuel où se presse chaque année une foule nombreuse dans une ambiance conviviale, familiale et bon enfant qui fait défiler sur ses différentes scènes de nombreuses figures célèbres de par le monde dans une véritable «salsa pimentée», proposant une programmation soignée complétée par un large choix de stages, ateliers, scènes ouvertes, projections, rencontres, point de Presse et un festival off.



La 53ème édition du FNAP Organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI par l’Association «Le Grand Atlas», en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, occasionnera une dynamique qui se répète d’une année sur l’autre dans une programmation innovante avec la possibilité de créer une émulation particulière pour que son grand public et ses nombreux réseaux d’acteurs locaux et à l’étrangers adhèrent en tout confiance, une entreprise artistique mixte qui allie les avantages du public, du privé, et du monde culturel ainsi que celui du monde associatif.



Pour le Professeur Mohamed Kidiri Président de l’Association le Grand Atlas (AGA), «Le Festival National des Arts Populaires de Marrakech, plus qu’un évènement culturel, est loin d’être un simple évènement festif de par son offre culturelle, artistique et son expérience humaine, il est envisagé comme un fait socio-économique qui cumule des effets financiers lucratifs, bénéfiques et d’importance, pour l’ensemble des habitants de Marrakech et de ses différentes régions mais aussi à travers le Royaume».



Considéré comme un fait social, avec un public composite, une diversité d’artistes et de décideurs venus des quatre coins de la planète, le FNAP représente à juste titre un phénomène anthropologique très large avec un public composite, une diversité de créateurs qui se déploient en fonction de son offre festivalière très gratifiante qui booste les différents secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat, dans leur ensemble et amène des trajectoires de générations très différentes chaque année pour le bonheur des habitants, des commerçants et de ses nombreux visiteurs, nationaux et étrangers».



Marrakech Ville ocre Multiculturelle et cosmopolite propose des concerts de musiques folkloriques de toutes les régions du monde et met à l’honneur comme à chaque édition un pays et son thème, qui cristallise un moment particulier de l’histoire et de l’art séculaire, de toutes les régions du Royaume et d’ailleurs.



Festival des plus belles voix et danses du monde, le FNAP souffleur d’âme explore chaque année en musique et en danses toutes les émotions humaines du monde, ce Festival musical des Arts est d’une singularité captivante, avec sa touche d’afro-beat, ses pincées de sons orientaux, asiatiques ou encore nordiques, sa fanfare des contrées les plus lointaines du Royaume et d’ailleursdans des percussions séculaires et combien mélodieuses.



C’est des musiques traditionnelles fidèles à leur histoire jusqu’aux croisements avec les derniers sons de l’électro, chants sacrés aux rythmes suscitant l’envie de danser, de l’intime au festif… des dizaines de musiciens mettront en voix et instruments les cultures les plus diverses. C’est un tour du monde que propose le FNAP du 4 au 8 Juillet 2024.



Se structure consacrée «aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde» avec ses croisements installés, parie en particulier sur l’envie de découvertes et de rencontres avec des concerts, dont plusieurs en création tout juste après la 52ème édition 2023, par les organisateurs.



Le Festival des arts populaires est un festival folklorique créé en 1960 sur l’initiative du Roi Mohammed V. Etant le plus ancien des festivals de Maroc, il a pour but de mesurer l’importance des traditions marocaines, notamment les danses, les chants et les costumes.



Les rythmes de Gnaoua, les mélodies de l’Amazigh et les pas de danse de l’Ahouach se succèdent et se mêlent, dessinant une fresque sonore et visuelle aussi riche que variée. Mais le véritable joyau du FNAP réside dans sa capacité à réunir et à célébrer les multiples facettes de l’identité culturelle marocaine.



Du Rif au Sahara, de l’Atlas à la côte atlantique, chaque région du pays est représentée et honorée, offrant aux spectateurs un panorama saisissant de la diversité et de la richesse du patrimoine marocain. Cet événement est ainsi un vibrant hommage à la tolérance et à l’ouverture qui célèbrent les différences.



Les plus belles voix et Danses du monde ;Le plus ancien des festivals du Maroc promet «de métamorphoser la ville pendant 5 jours en un monde enchanteur. Son rayonnement dépasse les frontières et s'inscrit indéniablement dans une dynamique de conservation, de promotion et de transmission, déclaré en 2005 par l’UNESCO patrimoine immatériel de l’humanité, à travers les multiples facettes de l’identité culturelle du Royaume.