Le DG de l'ONEE présente à Kampala le bilan positif de la présidence marocaine de l'Association africaine de l'eau

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et président de l’Association africaine de l’eau (AAE), Abderrahim El Hafidi, a présenté, samedi à Kampala, la capitale ougandaise, les réalisations ayant marqué la présidence marocaine de cette institution panafricaine qui occupe une place pivot dans l’échiquier du secteur de l’eau et de l’assainissement à l’échelle régionale et internationale, rapporte la MAP.

Présidant les réunions du Comité de direction et de l'Assemblée générale ordinaire de l’AAE, qui ont coïncidé avec l’achèvement du mandat de l’ONEE à la tête de l'AAE, M. El Hafidi a mis en exergue le tournant décisif opéré lors de la présidence marocaine de cette prestigieuse association, la repositionnant en tant qu’organisation de référence pour l'amélioration des performances des opérateurs de l’eau dans le continent afin de leur permettre de garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à l’ensemble de la population africaine, indique un communiqué de l'ONEE.

Durant la présidence marocaine, de grandes réformes ont été initiées pour améliorer la gouvernance et la gestion opérationnelle et financière de l’association, mettre en place des programmes de renforcement des capacités innovants qui répondent aux besoins spécifiques des acteurs du secteur et consolider les synergies d’actions avec les parties prenantes pour une plus grande efficacité de l’AAE et un meilleur impact de ses actions, relève la même source.

Lors de ces réunions, tenues en présence des directeurs généraux des sociétés d’eau et d’assainissement en Afrique, M. El Hafidi a insisté sur l’importance de poursuivre ces réformes durant le mandat de la prochaine présidence qui sera assurée par "National Water and Sanitation Corporation" (NWSC) de l’Ouganda, afin que la dynamique installée pour faire progresser l’AAE, tout en s’alignant sur les meilleurs standards internationaux, puisse porter ses fruits et asseoir le leadership de l’AAE dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Afrique, ajoute le communiqué.

Outre l'évaluation des grandes avancées réalisées durant la période 2018-2020, les réunions statutaires de l’AAE ont également pour but de définir les orientations stratégiques de l’association pour le mandat 2020-2022.

Il a aussi été procédé à l'adoption du rapport d’activités et du bilan financier de l’AAE pour l’année 2019, du programme d’activité 2020, du budget 2020 et de la nouvelle composition du Comité de direction de l’association pour le prochain mandat présidé par le directeur général de NWSC, Silver Mugisha.

A l’issue de ces réunions, M. El Hafidi, qui présidait l'AAE depuis février 2018, a félicité l’ensemble des participants pour le bilan positif des réalisations accomplies et a incité le nouveau comité de direction à se mobiliser pour le rayonnement de l’AAE à l’échelle africaine et internationale, conclut le communiqué.