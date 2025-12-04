Le Conseil suprême du CCG réaffirme la marocanité du Sahara et salue la résolution 2797 du Conseil de sécurité

Le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe a loué les efforts déployés par le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la cause palestinienne

Le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) a réaffirmé, mercredi à Manama, la marocanité du Sahara et son soutien à l'initiative d'autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain.Dans son communiqué final sanctionnant les travaux de sa 46e session, tenue dans la capitale du Bahreïn, le Conseil a salué également la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 octobre 2025, qui consacre l'initiative d'autonomie comme un pas important pour parvenir à une solution réaliste et réalisable.Le Conseil s'est félicité aussi de la Décision de SM le Roi Mohammed VI de soumettre cette initiative au Conseil de sécurité de l'ONU et de décréter le 31 octobre de chaque année Fête nationale sous le nom "Fête de l'Unité".Cette position cadre avec le soutien constant et ferme des Etats du CCG au Royaume du Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et à l'intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.Par ailleurs, le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe a salué les efforts déployés par le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la cause palestinienne.Le Conseil a réaffirmé, dans le communiqué final ayant sanctionné ses travaux, la centralité de la cause palestinienne et de l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale.Le Conseil suprême a également insisté sur le soutien de la souveraineté du peuple palestinien sur l'ensemble de son territoire occupé et sur la nécessité d'intensifier la coopération avec les puissances internationales et régionales et de redoubler les efforts de la communauté internationale pour le règlement de ce conflit.