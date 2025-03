Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à un processus politique inclusif en Syrie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé vendredi à la mise en œuvre d’un processus politique inclusif en Syrie, facilité par l’organisation internationale.



"Le Conseil de sécurité appelle à la mise en œuvre d'un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Syriens, facilité par les Nations Unies", a souligné le président de l’instance onusienne pour le mois de mars dans une déclaration.



Il a, dans ce cadre, réaffirmé l’importance du rôle de l’ONU en soutien à une "transition politique dirigée et contrôlée par les Syriens" et a réitéré son appui aux efforts de l’envoyé spécial des Nations Unies à cet égard.



L’instance exécutive onusienne a, en outre, réaffirmé son “ferme attachement” à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Syrie.



Cette déclaration rejoint celle du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, publiée jeudi et dans laquelle il a exprimé le soutien de l’organisation multilatérale à une transition politique inclusive en Syrie, qui vient de sortir d’un conflit de plus de 14 ans. Cette transition doit permettre le relèvement à "long terme" du pays et sa réintégration à la communauté internationale, a-t-il dit.



Il a relevé que depuis le 8 décembre dernier, “il y a un espoir renouvelé que les Syriens peuvent tracer une voie différente et avoir la possibilité de reconstruire, de se réconcilier et de créer une nation où tous peuvent vivre en paix et dans la dignité”.