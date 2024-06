Le Conseil de coopération du Golfe réitère ses positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara

Les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réitéré, dans une déclaration lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l'ONU à New York, leurs positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.



Dans cette déclaration dont lecture a été donnée par le représentant du Qatar au nom également des Emirats Arabes Unis, du Bahreïn, du Koweït, de l’Arabie Saoudite et du Sultanat d’Oman, les pays du CCG réaffirment "l’importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil et le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre du plan d’action commun, ainsi que les positions du Conseil de coopération du Golfe et ses décisions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à la préservation de la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Maroc".



Le Conseil de coopération du Golfe s’est félicité, à ce propos, des dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain.