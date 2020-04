Le Conseil de Guelmim-Oued Noun lance son bureau d'ordre digital

Le Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun a annoncé le lancement d'un "bureau d’ordre digital" en coordination avec l’Agence de développement du digital (ADD), dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, le conseil explique que cette initiative s’inscrit dans la foulée des dispositifs de précaution visant à garantir la sécurité des citoyens, des employés et des administrés, qu'ils soient du secteur public ou privé, en cette conjoncture exceptionnelle.

Cette mesure intervient également conformément aux directives gouvernementales et en application de la circulaire du ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, publiée le 1er du mois, ajoute-t-on.

Ce nouveau service permet aux usagers de déposer leurs correspondances administratives à distance, en échange d'un accusé de réception numérique contenant le numéro et la date de correspondance pour simplifier le suivi à distance, via l'adresse électronique ou par téléphone.

La présidente du conseil, Mbarka Bouaida, a souligné l’engagement des services de la région en faveur de toutes les mesures et initiatives prises par l'Etat durant cette période, appelant tout le monde à adhérer aux exigences de l’état d’urgence décrété par le gouvernement.