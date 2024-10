Le Congrès national populaire d’Al Qods salue le soutien du Maroc sous la conduite de SM le Roi à la cause palestinienne

Le Congrès national populaire d’Al-Qods a salué, mardi à Casablanca, le soutien constant du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la défense d’Al-Qods et de la cause palestinienne.



S’exprimant lors d’une rencontre organisée au siège du Conseil de la région de Casablanca-Settat dans le cadre de la visite au Maroc d’une délégation palestinienne, le secrétaire général du Congrès, Bilal Al-Natsheh, a salué les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne sur les plans politique, diplomatique et humanitaire.



Dans une déclaration à la MAP, il a tenu à exprimer sa gratitude pour le soutien indéfectible des Marocains à leurs frères palestiniens.



De son côté, le Secrétaire général de l’instance islamo-chrétienne de soutien à Al Qods et aux sites sacrés, Hatem Abdelkader, a exprimé la grande estime que ressent le peuple palestinien pour le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, en reconnaissance du soutien à la cause palestinienne à travers le Comité Al Qods et l’Agence Bayt Mal Al Qods, passant en revue de nombreux projets importants réalisés par cette Agence dans les domaines socio-économiques, éducatif, culturel et de la santé.



M. Abdelkader, ancien ministre d’Al Qods, a également évoqué les liens historiques étroits unissant le Royaume et la Palestine, saluant le rôle des Marocains dans la défense d’Al Qods où résident à ce jour des familles palestiniennes originaires du Maroc.



Il a, à son tour, salué hautement les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain en faveur de la défense de la cause palestinienne, citant les projets portés par l’Agence Bayt Mal Al Qods en soutien aux hôpitaux et aux écoles, sur fond de la situation difficile que vit le peuple palestinien.

‘’Le Maroc mène une action sans précédent’’, s'est-il félicité, notant que le soutien marocain à Al Qods est exemplaire.



Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui et du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz.



Organisée du 21 au 28 octobre par l’Agence Bayt Mal Al Qods, cette visite de la délégation palestinienne sera marquée par la programmation d’une série de rencontres à Rabat, Tanger, Tétouan et Casablanca.