Le Cinq national sur la bonne voie aux éliminatoires du Mondial 2019 de basketball

La sélection marocaine de basketball s'est imposée, samedi au Caire, face à son homologue RD congolaise sur le score de 61 à 58, pour le compte de la deuxième journée (groupe C) de la phase retour des éliminatoires du Mondial de la discipline (zone Afrique), prévu en Chine en 2019.

A la faveur de cette victoire, le cinq national a porté son actif à 9 points, tandis que la RDC a vu son compteur stoppé à 6 unités.

Les nationaux devaient disputer, dimanche, un match décisif face à l'Egypte, déterminant pour la qualification au second tour des éliminatoires. La RDC devait affrontera l'Angola.

Les Egyptiens s'étaient inclinés lors de leur première sortie devant les RD congolais sur le score de 63 à 77.

Ces éliminatoires africaines connaissent la participation de 16 équipes, scindées en quatre groupes.

Voici, par ailleurs, la composition des quatre groupes:

Groupe A : Guinée, Tchad, Cameroun et Tunisie.

Groupe B : Ouganda, Rwanda, Mali et Nigeria.

Groupe C : Egypte, Angola, RDC, Maroc.

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Côte d'Ivoire et Centrafrique.

A rappeler que la Fédération internationale de basketball (FIBA) a adopté une nouvelle formule des qualifications pour la phase finale du Mondial, à partir de la prochaine édition. La nouvelle formule prévoit que les éliminatoires se déroulent, deux ans durant, en aller-retour au lieu de la qualification à travers le championnat continental, comme c'était le cas lors des éditions précédentes.

Le nombre de sélections participant à la Coupe du monde est passé de 24 à 32 équipes, d’où l'augmentation du nombre de représentants de l’Afrique au Mondial de la FIBA porté de trois à cinq pays.