Le CRI Béni Mellal-Khénifra tient son conseil d'administration

Le Centre régional d'investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra a tenu, récemment, son conseil d'administration (CA) au titre du mois d'octobre, sous la présidence du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra et président du CA, Mohamed Benribag.



Lors de ce conseil, il a été procédé à l'approbation du plan pluriannuel 2025-2028, du programme prévisionnel 2025 et du budget prévisionnel du CRI au titre de l’exercice 2025.



Le CA a été l’occasion de discuter et de débattre de la situation de l’investissement au niveau de la région et des mesures à entreprendre pour en faire un pôle en matière d’attraction et d’accompagnement des investisseurs et en tant que catalyseur de l’emploi, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le wali a rappelé le rôle clé incarné par CRI pour tirer vers le haut l’investissement dans la région, conformément aux Hautes Instructions Royales, rappelant les réformes et mesures adoptées par le Royaume pour encourager l’investissement et en vue de renforcer la confiance des investisseurs.



Il a mis en avant le potentiel de la région dans plusieurs secteurs clés, soulignant l’importance de projets structurants au même titre que l'Agropôle de Béni Mellal, la zone d’accélération industrielle de Béni Yakhlef (Khouribga), ainsi que le projet de station touristique et autres.



Il a insisté sur la nécessité de mobiliser et de coordonner davantage les efforts de toutes les parties prenantes afin de surmonter les obstacles entravant les investissements et les projets à forte valeur ajoutée.



Le directeur par intérim du CRI, Adil Azmi, a de son côté, présenté un exposé sur l’état d’avancement des projets d’investissement approuvés par la Commission régionale unifiée d’investissement entre 2020 et 2023, avant de mettre en avant les grandes lignes du budget prévisionnel au titre de l’exercice 2025 et le plan d’action prévisionnel du CRI qui repose, entre autres, sur le renforcement des structures du CRI, la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien et l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), ainsi que l’amélioration du climat des affaires et la digitalisation.