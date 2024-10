Le CMC publie un spécial sur le RGPH 2024

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°372, qui est un spécial portant sur le "Recensement Général de la Population 2024 : Quelles perspectives de transformation socio-économiques ?".



Ce nouveau numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur "le RGPH 2024 : les Profondes transformations des structures démographiques et des conditions de vie, "Le Piège des Pays à Revenu Intermédiaire : Quelle stratégie d’émergence pour le Maroc ?", "L’Evolution de la Conjoncture", "L'Appétence du Tourisme Marocain à l'Horizon 2030", "la Lutte Contre les Menaces Numériques" et "le Chômage, Pauvreté et Vulnérabilité", fait savoir le CMC dans un communiqué.



Ainsi, le Centre met l'accent sur la nouvelle opération de recensement de la population et de l’habitat qui offre l’occasion de revenir sur les principaux traits des transformations sociodémographiques en cours et leurs implications quant aux orientations des programmes de développement pour les années à venir, que ce soit en termes d’opportunités ou de contraintes.



Dans ce sens, le CMC rappelle que l’objectif principal de cette opération est la collecte de données détaillées sur la population, les ménages et l’habitat afin de répondre aux besoins d’informations en matière de démographie et de conditions de vie, prendre la mesure des transformations en cours dans les structures démographiques et socio-économiques dans le pays et élaborer les indicateurs pertinents à ce sujet pour des comparaisons internationales.



Par ailleurs, le CMC relève que des efforts importants ont été déployés pour relever les défis du chômage, la pauvreté et la vulnérabilité au Maroc, appelant à mettre en place des politiques plus efficaces visant à dynamiser le marché du travail et à améliorer les conditions de vie des ménages qui ne sont pas mis en œuvre.



Sur un autre registre, le CMC revient sur le retard accumulé par les pays à revenu intermédiaire en termes de progrès économique et de développement social, estimant que la voie de sortie pour ces pays passe nécessairement par l’accélération des réformes structurelles visant la modernisation du système économique, la transformation des structures productives, le développement des facteurs de productivité et le renforcement des mécanismes d’inclusion et de développement social.