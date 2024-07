Le CESE du Maroc et celui de la France redynamisent leur coopération bilatérale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Royaume du Maroc et celui de la République française ont signé, jeudi dernier, un accord-cadre qui s’inscrit dans la redynamisation de leur coopération bilatérale.



Cet accord a été signé par le président du CESE du Royaume du Maroc, Ahmed Reda Chami, et le président du CESE de la République française, Thierry Beaudet, indique le CESE dans un communiqué.



Les deux Conseils ont lancé, à cette occasion, des projets portant sur des chantiers prioritaires, en particulier la participation citoyenne et l’analyse des controverses dans la formulation des avis et recommandations pour éclairer l’action publique, précise la même source. La finalité de ces projets est de contribuer à une meilleure appropriation citoyenne des politiques publiques et in fine à la consécration de la démocratie participative.



Intervenant lors de la cérémonie de signature, M. Chami, cité dans le communiqué, a insisté sur le rôle essentiel que jouent, dans cette dynamique, les conseils économiques et sociaux (CES).



Il a également souligné l’importance de conjuguer force de proposition et contribution constructive dans le processus de co-construction de solutions innovantes en matière de développement durable.



Dans la même veine, M. Beaudet a mis en avant la contribution singulière des CES en tant qu’espaces de dialogue apaisé sur des questions complexes nécessitant des consensus exigeants.

Il a également indiqué que l’accord-cadre susvisé permettra de donner une nouvelle impulsion à un processus de coopération plus approfondie entre les deux institutions.