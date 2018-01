Le CCM simplifie les formalités d'obtention des autorisations de tournage

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ses services, le Centre cinématographique marocain (CCM) a procédé à compter du 2 janvier à une simplification des formalités d'obtention des autorisations de tournage.

Dans un communiqué, le CCM indique que cette mesure vise principalement à alléger les formalités de l'obtention des autorisations de tournage et à adapter les exigences de la pratique aux dispositions légales.

Certains documents requis ne seront plus exigés pour l'obtention de l'autorisation de tournage, mais pourront être fournis la veille du tournage, précise la source, ajoutant que d'autres documents ne seront exigés qu'en cas de contrôle a posteriori de la production, le CCM faisant confiance a priori au sens de responsabilité et de professionnalisme des opérateurs du secteur. Par ailleurs, le CCM informe les sociétés de production que les nouveaux formulaires sont téléchargeables sur le site web du Centre: www.ccm.ma.