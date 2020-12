Le CCM dévoile les projets de films admis à l’ avance sur recettes

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa deuxième session du 14 au 18 décembre, a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la 2ème session de l’année 2020. Lors de cette session, la Commission a examiné, pour l’avance sur recettes avant production, 22 projets de long métrage, 2 projets de documentaire, 4 projets de court métrage et 8 projets de contribution à l’écriture de scénario, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant qu’elle a également procédé à l’examen pour l’avance sur recettes après production de 3 films de long métrage et d’un film de court métrage. Dans la catégorie des documentaires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, la Commission a examiné 28 projets candidats à l’avance sur recettes avant production, précise la même source. Au terme de ses délibérations, la Commission a décidé d’accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (après production) d’un montant de 400.000,00 dirhams au long métrage intitulé “Poissons Rouges” présenté par la société “Mouton Rouge” réalisé par Abdeslam Kelai, d’après son propre scénario. Par ailleurs, une avance sur recettes avant production d’un montant de quatre millions de dirhams (4.000.000,00 DH) est accordée au projet de long métrage intitulé “Le Bleu du Caftan” présenté par la société “Ali N’ Productions”, qui sera réalisé par Maryam Touzani d’après son propre scénario, relève le CCM, ajoutant qu’un montant de trois millions huit cent mille dirhams (3.800.000,00 DH) est accordé au projet de long métrage intitulé “Jalaldine” présenté par la société “Bentaqerla”, qui sera réalisé par Hassan Benjelloun d’après son propre scénario. Aussi, la Commission a décidé d’octroyer trois millions sept cent mille dirhams (3.700.000,00 DH) au projet de film de long métrage intitulé “Les enfants de la nouvelle Terre” présenté par la société “Evil Doghouse”, qui sera réalisé par Narjiss Nejjar, d’après son propre scénario. De surcroît, un montant de trois millions six cent vingt mille dirhams (3.620.000,00 DH) est accordé au projet de long métrage intitulé “MIRA” présenté par la société “Nel Films” qui sera réalisé par Nour-Eddine Lakhmari, d’après son propre scénario, poursuit le communiqué, notant qu’il a également été décidé d’allouer trois millions cinq cent mille dirhams (3.500.000,00 DH) au projet de film de long métrage intitulé “Terre des Anges” présenté par la société “DRAMACT 5”, qui sera réalisé par Rachid Fekkak, d’après le scénario de Rachid Fekkak et Abdellah Chakiri. Un montant de cinq cent mille dirhams (500.000,00 DH) est, en outre, accordé au projet de film de documentaire intitulé “Tagnaouite dans la peau” présenté par la société “CINETELEMA”, qui sera réalisé par Jamila Annab, d’après son propre scénario. Aussi, un montant de cent vingt mille dirhams (120.000,00 DH) est octroyé au projet de film de court métrage intitulé “Le Silence d’Aida” présenté par la société “Caestus Films”, qui sera réalisé par Ahmed Messoudi, d’après son propre scénario. S’agissant des documentaires sur le Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, une avance sur recettes (avant production) d’un montant de huit cent quatre vingt mille dirhams (880.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé “Si Tarfaya m’était contée”, présenté par la société “Eclipse Films”, qui sera réalisé par Aida Senna, d’après le scénario de Walid Messnaoui et Raja Saddiki. En outre, une avance sur recettes (avant production) de huit cent quatre vingt mille dirhams (880.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé “Annaha” présenté par la société “Sakia Pro”, qui sera réalisé par Ahmed Bouchalgua, d’après le scénario de Zahir Moulid, souligne-t-on, relevant qu’un montant de huit cent trente mille dirhams (830.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé “Ganga... Souffrance de séparation” présenté par la société “LMK PRODUCTION”, qui sera réalisé par El Mostafa Fakir, d’après le scénario de Lalla Khadijattou Dadda. Également au volet des documentaires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, la Commission a décidé d’octroyer un montant de sept cent quarante sept mille dirhams (747.000,00 DH) au projet de documentaire intitulé “Assassinat” présenté par la société “MADES VISION”, qui sera réalisé par Yassin Ait Fkir, d’après le scénario de Ali Aznague. Dans la même veine, un montant de sept cent quarante trois mille dirhams (743.000,00 DH) est alloué au projet de documentaire intitulé «Sanii Bi Al Wiratha» présenté par la société “Larmas Vision”, qui sera réalisé par Abdelhak Chaabi, d’après le scénario de Fatiha Boujdour, indique la même source, faisant savoir qu’une somme de sept cent quarante mille dirhams (740.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé “Les rives de l’espoir” présenté par la société “Acacia Media”, qui sera réalisé par Rachid Kasmi, d’après le scénario de Khatari Ahelbarra. En ce qui concerne la contribution à l’écriture de scénario, le CCM relève qu’un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé «Kenz Lmsid» présenté par la société “Clean Minds Films”, qui sera réalisé par Ayoub Ait Bihi, d’après le scénario de Mahmoud Lafqih, ajoutant que la même somme est accordée au projet de documentaire intitulé “Azdouz entre marée haute et marée basse” présenté par la société “Al Waha Production”, qui sera réalisé par Dounia Niouf, d’après le scénario de Said Laabidi. Présidée par Ghita El Khayat, cette session s’est déroulée en présence de Bahaa Trabelsi, Souad Bennani, Sonia Terrab, Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, Majdouline El Alami, Charafddine Zine Elaabidine, Abdennaji Mirani et Azzeddine Hachimi Idrissi