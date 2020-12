Le CCM détruit une grande quantité de CD et de DVD piratés

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a procédé, jeudi à Rabat, à la destruction d’une grande quantité de CD et DVD saisis, contenant des œuvres cinématographiques et audiovisuelles piratées pour la période comprise entre 2000 et 2005. Cette opération, menée conformément aux procédures administratives en vigueur, s’inscrit dans le cadre des compétences dévolues au CCM en vertu des textes législatifs et réglementaires, particulièrement ceux liés à la lutte contre le piratage et la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.



Ainsi, près de 1.264.020 disques audiovisuels (CD-ROM), 17.580 DVD, 74.360 bandes vidéo VHS et 76 films cassettes de type 35 mm ont été détruits, en plus de 15 ordinateurs, 10 graveurs pour copier les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et 35 imprimantes. Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division administrative et financière du CCM Hassan El Mouttaqi a expliqué que l’opération consiste à détruire notamment des quantités de CD, DVD et bandes vidéos, saisies dans le cadre de l’action anti-piratage supervisée par le CCM en collaboration avec les autorités locales.



Cette opération s’est déroulée dans le respect des normes environnementales, sous la supervision directe de la commission compétente mise en place sur décision du directeur du CCM, et composée des représentants des services concernés. Étaient notamment présents le président de la Chambre marocaine des distributeurs de films et programmes audiovisuels et le président de la Chambre marocaine de la production audiovisuelle.